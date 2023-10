La Commune d’Etterbeek va contextualiser les statues, rues et monuments coloniaux dans l’espace public

Le bourgmestre d’Etterbeek, Vincent De Wolf (MR) s’est engagé à produire un travail de contextualisation des noms de rue, statues et autres monuments liés au passé colonial belge dans sa commune, confirme Belga.

Les autorités communales vont ainsi suivre les recommandations d’une commission composée de citoyens et de mandataires politiques, qui a étudié l’enjeu des signes coloniaux à Etterbeek, pendant 18 mois. Si le débat est souvent clivant, la commission a conclu qu’un travail de contextualisation était préférable à la suppression de ces signes ou non de rue (comme le boulevard Général Jacques…)

La première recommandation est d’organiser tous les ans, un événement culturel, social et sociologique pour éduquer aux enjeux coloniaux et décoloniaux. Il sera organisé avec les académies des arts, le monde associatif et les écoles et “alliera culture, pédagogie et action participative”, selon le bourgmestre Vincent de Wolf.

Concernant les actions de contextualisation de fond, le collège désignera un groupe d’experts, neutre, pour s’en occuper. Les autorités espèrent pouvoir amener le dossier devant le Conseil communal d’ici juin 2024, pour que ce travail se concrétise avant les élections communales d’octobre 2024.

Belga – Photo : Belga