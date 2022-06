La collecte de dons pour l’Ukraine déménage au Palais 12

Le dispositif reste sur le plateau du Heysel, mais déménage, juste à côté, du Palais 11 au Palais 12.

Plus de deux mois et demi après le début de la guerre, les dons diminuent. L’ambassade d’Ukraine souhaiterait aussi pouvoir accéder plus facilement au dispositif. Il faut donc un site plus adapté.

En revanche, si la quantité de dons récoltée diminue, ce n’est pas le cas des besoins qui restent précis : médicaments, nourriture, surtout non périssable, et de l’eau. À cela, il faut encore ajouter les produits d’hygiène et la nourriture pour nourrisson.

Le nouveau site de collecte devrait ouvrir d’ici à une semaine, le temps de constituer une nouvelle équipe de bénévole. L’entrée se fera à partir de la Chaussée Romaine.

■ Reportage de Sabine Ringelheim, Yannick Vangansbeek et Corine De Beul.