La Coalition Climat va présenter ses “100 solutions” à Alexander De Croo

Cet après-midi, la Coalition rencontre le Premier Ministre pour présenter son “Mémorandum pour un Green New Deal belge”.

Le Green New Deal est le titre donné aux “100 solutions pour le Climat” qui seront présentées devant le gouvernement. Pour Nicolas Van Nuffel, responsable du département Plaidoyer au CNCD, il faut un nouveau pacte pour faire face au XXIᵉ siècle et ses problèmes climatiques, sociétaux et économiques. Il explique que la coalition souhaite ” ouvrir le dialogue avec le Premier ministre, puisque la Belgique doit préparer son prochain plan national énergie climat pour le mois de juin prochain. Donc c’est ouvrir les discussions, pour qu’on innove dans nos façons de fonctionner et qu’on arrive à un plan. On veut un vrai plan pour le climat d’une part, et puis d’autre part, on veut un peu titiller Alexander De Croo, car il croît beaucoup dans la nouvelle technologique, nous aussi, mais pas que“.

Cent propositions/solutions qui surviennent après les nombreuses mobilisations de 2018 – 2019 afin d’approfondir les actions autour du climat. Une première étape à vu le jour, lorsque l’Union européenne s’est préparée à la neutralité 2050, mais maintenant la Coalition souhaite aller dans le concret grâce à ses solutions. Sur la table du gouvernement cet après-midi, la Coalition souhaite que l’État fédéral et les régions travaillent ensemble dans le logement, l’énergie ou encore la mobilité afin de proposer des solutions collectives. Par exemple, l’une des revendications de la Coalition climat, c’est un chantier national pour l’énergie et le logement, comme l’explique Nicolas Van Nuffel. “Il faut mettre ensemble tous les outils dont disposent les Régions et le Fédéral, pour aller beaucoup plus vite dans la rénovation des bâtiments. Il faut savoir qu’à Bruxelles, 50 % de nos émissions sont dues à nos logements et bâtiments. Si on veut se sortir de ce problème-là, la première chose qu’on doit faire, c’est de mobiliser tous les outils qu’on a, pour isoler nos bâtiments, pour que cela ne repose pas sur les propriétaires“.

