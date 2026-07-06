La circulation des bus et trams pertubée par une grève lundi matin à Bruxelles

La grève menée par le syndicat socialiste (CGSP) sur le réseau de transport en commun bruxellois occasionne des perturbations de la mobilité dans la capitale lundi matin, en particulier pour les passagers de bus et trams.

Seules quelques lignes de tram circulent, et avec une fréquence fortement réduite, et le trafic des bus est perturbé, annonce la Stib dans un message partagé sur les réseaux sociaux à l’aube. Le métro fonctionne toutefois normalement.

Le syndicat proteste contre le moratoire imposé dans les services publics bruxellois par le gouvernement régional. Des militants ont bloqué l’accès à des dépôts de bus et de tram, fait savoir la Stib peu avant 06h00 déplorant que cela empêche les conducteurs disponibles de sortir avec leur véhicule.

Seules les lignes de trams 4, 8, 19, 39 et 44 sont desservies lundi matin. Les bus 12, 43, 46, 47, 53, 56, 71, 73, 74, 78, 87, 95, T-bus 81 circulent également.

Belga