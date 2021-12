La chorégraphe Anne Teresa De Keersmaeker lauréate d’un Zinneke de bronze

La distinction lui a été remise par le ministre bruxellois des Finances.

Son travail s’exporte partout dans le monde, de Bruxelles aux États-Unis : la danseuse et chorégraphe bruxelloise Anne Teresa De Keersmaeker, par ailleurs l’une des fondatrices de la danse postmoderne, a reçu ce samedi un Zinneke de bronze, remis par le ministre bruxellois des Finances et du Budget, Sven Gatz (Open VLD).

Cette récompense, copie de l’oeuvre du sculpteur bruxellois Tom Frantzen représentant un chien urinant, et symbolisant la diversité de Bruxelles, lui a été décernée en l’honneur de sa riche carrière. Celle-ci a en effet débuté à Bruxelles, où elle a étudié avec Maurice Béjart, puis avec sa propre oeuvre “Asch” (1980), avant de s’envoler pour New York où elle poursuit ses études et perce avec “Fase”, une chorégraphie sur des musiques de Steve Reich, puis le spectacle “Rosas danst Rosas”.

Une compagnie basée à Bruxelles

Malgré cette carrière internationale, c’est bien dans notre capitale, à Forest, que la chorégraphe établit en 1995 sa compagnie de danse, Rosas, et son école de danse, P.A.R.T.S. (Performing Arts Research and Training Studios), qui réunit chaque année une soixantaine d’étudiants originaires de 25 pays pour une formation complémentaire.

“Je ne peux pas imaginer vivre ailleurs qu’à Bruxelles. J’aime Bruxelles malgré le fait que ce soit une ville blessée, à l’image de mon pays : betwixt and between. Bruxelles est à la fois riche et pauvre, belle et laide, sensible et dangereuse“, commente notamment Anne Teresa De Keersmaeker.

Une chorégraphe aux multiples prix

Cette récompense n’est pas la première que reçoit Anne Teresa De Keersmaeker : “Anne Teresa a reçu à peu près tous les prix internationaux connus dans le monde de la danse. Le roi l’a élevé au rang de baronne. Elle a reçu le Prijs voor Algemene Culturele Verdienste (le Prix du mérite culturel général), la plus importante récompense culturelle de la Communauté flamande. À la VUB, elle est devenue docteur honoris causa. Avec ce Zinneke de Bronze, nous espérons lui donner le prix le plus sympathique, car il vient de la ville qui la porte dans ses bras et l’aime le plus“, évoque avec le sourire le ministre Sven Gatz, en lui remettant son prix.

ArBr – Photo : Facebook / Sven Gatz