La chaîne Be Burger ferme tous ses restaurants

La chaîne de restaurants Be Burger a annoncé sur son site la fermeture temporaire de ses sept établissements, dont quatre à Bruxelles, un à Wemmel, un à Waterloo et un à Lille, selon La Capitale.

Fondé en 2016 par Roland Debuyst et Sébastien De Messemaker, l’enseigne a été reprise en 2022 par Frédéric Paul via 3T Finance. L’offre avait été élargie en 2023 avec des produits de brasserie sous le nom (Be Burger and more).

Bien qu’aucune faillite n’ait été officiellement déclarée, la société serait à perte depuis 2021.

Rédaction – Photo : Be Burger