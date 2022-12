La Cathédrale des Saints-Michel-et-Gudule propose désormais des visites avec smartphone

La cathédrale s’équipe d’un système de visite par QR-codes.

“Depuis plus de six siècles, notre cathédrale, l’une des plus belles d’Europe, accueille les visiteurs et les fidèles. Elle est aujourd’hui un pôle attractif majeur du tourisme à Bruxelles. Plusieurs centaines de milliers de visiteurs poussent chaque année les portes de ce monument majeur du patrimoine belge. Ils manifestent une grande curiosité pour l’architecture gothique, les œuvres d’art et les vitraux. C’est pourquoi la fabrique d’Eglise de la cathédrale a souhaité que le public puisse découvrir ses trésors dans une expérience immersive à vivre au sein de la cathédrale afin de plonger les visiteurs dans l’histoire“, expliquent les organisateurs dans un communiqué.

Pour la somme de 4€, le visiteur peut, à l’aide de son téléphone, scanner l’un des 16 QR codes présents à l’intérieur. Il accède ainsi à la narration des récits, des anecdotes et des éléments historiques. Des photos montrent également des détails difficiles à voir à l’œil nu, comme pour les vitraux. La visite est disponible en deux formats, d’une durée de 30 ou 45 minutes, et en quatre langues (français, néerlandais, anglais et espagnol). Elle requiert de se munir d’oreillettes et permet notamment d’écouter les grandes orgues.

Cette visite a été réalisée en partenariat avec la startup bruxelloise Neareo, qui propose des applications interactives pour le secteur du tourisme. Elle a aussi bénéficié du soutien de l’ASBL Eglise et Tourisme Bruxelles, de visit.brussels et de la Région Bruxelles-Capitale.

► Revoir | Bâtiments officiels, bâtiments religieux, maisons communales… Le drapeau ukrainien flotte sur Bruxelles

La Rédaction – Photo : CathoBruxelles