La brasserie En Stoemelings cédée aux cafés “L’Amer à boire”

Les temps sont durs pour les brasseries de petite taille. Près de 10 ans après sa naissance dans les Marolles, la brasserie En Stoemelings a cédé son outil de production aux responsables de quatre cafés à bières courus de la Région bruxelloise.

“Malgré plusieurs tentatives de relance face aux diverses crises des dernières années, la vente du matériel est apparue comme la seule solution pour éviter la faillite, préserver la marque et continuer notre développement à Bruxelles”, écrivent les cofondateurs d’En Stoemelings, Samuel Languy et Denys Van Elewyck.

Les deux jeunes entrepreneurs avaient ouvert une première brasserie à l’été 2015 rue du Miroir dans les Marolles avant de rapidement trouver un peu plus d’espace dans les ateliers Greenbizz à Laeken. Les bières Curieuse Neus, Jawa et autre 1897, conçue avec Cantillon pour l’Union Saint-Gilloise, trouvent leurs gosiers dans la capitale. Mais les crises successives ont fini par avoir raison de l’esprit zwanzeur du binôme à la tête de la brasserie.

À la recherche de fonds pour honorer leurs créanciers, Samuel et Denys ont vendu l’appareil de production à deux entrepreneurs, Camille Roy et Maxime Léonard, qui assumeront également le loyer à Greenbizz. Ce duo exploite quatre cafés à bières à Bruxelles : trois Amère à boire (Flagey, Uccle et Saint-Gilles) et L’Impasse (Châtelain). “Nous avions l’habitude de faire réaliser des bières pour nos cafés par différentes brasseries, comme La Source ou Jandrain-Jandrenouille”, explique Camille Roy. “Désormais, nous brasserons nous-mêmes nos bières”.

Le matériel reste à Laeken de même que le brasseur d’En Stoemelings, Grégoire Piel, qui dirigera la production à l'”Amère en Fût”. Le nom renvoie au conditionnement qui sera exclusivement utilisé pour les bières des “Amère à boire” et de “L’Impasse”. “Il n’y aura pas de cannettes, ni de bouteilles. Uniquement des fûts en inox et en circuit très court, puisqu’entre Laeken et nos différents bars, il y a 10 kilomètres tout au plus”, ajoute Camille Roy.

Le rideau n’est cependant pas définitivement tombé sur En Stoemelings. Les trois bières phares des Bruxellois seront encore brassées et embouteillées par un sous-traitant. Samuel et Denys poursuivent par ailleurs leur projet Expérimentation Sauvage, des bières complexes qui connaissent un vieillissement en fût. Ces flacons haut de gamme de 75 cl sont essentiellement destinés à l’exportation.

Belga – Photo: Facebook