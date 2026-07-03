La baleine de Greenpeace échouée à Tour et Taxis pour sensibiliser sur les dangers qui menacent les océans

Une baleine bleue géante de six mètres est installée dans la plaine de jeux de Tour & Taxis dans le cadre d’une campagne de Greenpeace Belgique visant à sensibiliser le public aux conséquences de l’exploitation minière en eaux profondes sur les écosystèmes marins.

Conçue par l’entreprise belge Fisheye, la structure diffuse un récit audio invitant les visiteurs à découvrir la richesse des océans tout en alertant sur les risques liés à cette industrie émergente. Selon Greenpeace, les nuisances sonores et les panaches de sédiments générés par ces activités pourraient perturber l’orientation, l’alimentation et la communication des baleines, avec des effets potentiellement importants sur la biodiversité des grands fonds.

Après des étapes notamment à Bredene, Gand, Louvain-la-Neuve, Charleroi et Liège, l’installation poursuit sa tournée en Belgique. Greenpeace rappelle que plus de 970 scientifiques et 43 pays soutiennent un moratoire sur l’exploitation minière en eaux profondes, tandis que plus de quatre millions de personnes ont signé une pétition de l’organisation en faveur de cette mesure.

Rédaction