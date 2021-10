La 67ème édition du Brafa à Tour & Taxi

Du 23 au 30 janvier 2022, à Tour & Taxis, se tiendra la foire d’antiquité et d’objets d’art BRAFA (Brussels Art Fair) en présentielle.

Alors que l’édition de 2021 avait été réinventée pour se tenir dans différents lieux culturels, la future foire sera de nouveau sur le site de Tour & Taxi. Selon les organisateurs, 134 galeries d’art de 14 pays seront présentes.

L’artiste belge à l’honneur est le peintre et sculpteur Arne Quinze. Ses thèmes de prédilection sont les relations humaines, l’urbanisme et la nature. A partir de ses œuvres, il questionne notre monde et l’impact de notre activité urbaine sur l’environnement. En plus d’exposer des peintures et sculptures en grand format, il réalisera le dessin présent sur le tapis de l’édition.

