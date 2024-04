La 3e édition des “Danses en Fête” fera vibrer Bruxelles du 19 au 29 avril

Le monde de la danse s’emparera de la capitale du 19 au 29 avril à l’occasion de la nouvelle édition des Journées de la Danse. Cette année, “Danses en Fête” et son homologue flamand “Dag van de Dans” proposeront au public un catalogue bicommunautaire diversifié. L’objectif est clair: transcender les barrières linguistiques et rassembler les citoyens bruxellois autour d’un dénominateur commun, la danse.

Quelque 55 activités ont été annoncées. Au programme: des initiations, des spectacles, des séminaires, des rencontres artistiques, des bals, des “master classes” ou encore des projections à découvrir dans plus de 34 lieux culturels et sociaux (publics ou privés) à Bruxelles. “Des danses folkloriques aux danses contemporaines, en passant par les danses urbaines, chacun trouvera l’activité qui lui correspond”, promettent les organisateurs.

“Aux côtés d’acteurs passionnés, les curieuses et curieux découvriront cet art chorégraphique aux mille facettes”. Cette édition sera rythmée par la “Common dance”, une soirée d’envergure gratuite organisée le vendredi 26 avril à La Bellone, avec l’ambition de “faire découvrir aux Bruxellois tout ce qu’ils ont en commun”. Dès 20h00 et sur réservation, le public pourra profiter d’un Dj set et d’initiations de danses, tant urbaines que traditionnelles.

Véritables vitrines artistiques, Dag van de Dans et Danses en Fête ont à cœur de promouvoir un écosystème artistique bruxellois “riche et diversifié”. “Soucieuses de voir grandir cet écosystème, nous nous attachons à créer des synergies et à développer l’accessibilité des publics à cet art d’expression empreint de nombreuses représentations”, expliquent les deux ASBL. L’événement entre en résonance avec la Journée internationale de la danse qui se célèbre le 29 avril.

Belga