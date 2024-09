La 36e édition des Journées du patrimoine à Bruxelles a attiré quelque 20 000 visiteurs

Cette année, ces “Heritage Days” étaient en effet consacrés aux “Nouveaux patrimoines”, peu connus et souvent incompris ou dépréciés. Considérée comme “de niche”, cette thématique a toutefois su attirer les foules.

La 36e édition des Journées du patrimoine, qui se déroulaient le week-end dernier dans la capitale, ont connu un “franc succès”, s’est réjoui mardi le cabinet de la secrétaire d’État bruxelloise chargée de l’Urbanisme et du Patrimoine, Ans Persoons (Vooruit). Environ 20.000 curieux et visiteuses se sont pressés dans les bâtiments et espaces publics construits entre 1970 et le début du 21e siècle, selon un premier bilan.

Le grand public a ainsi pu profiter, le temps d’un week-end, d’un patrimoine oscillant entre modernisme, fonctionnalisme, brutalisme et contemporain. Environ 180 activités étaient organisées par urban.brussels, dont des expositions, des spectacles, des films, des débats et des visites libres ou guidées de lieux emblématiques. Cinquante-et-un bâtiments spécifiquement liés à cette thématique ont ouvert leurs portes au grand public, en plus de nombreuses institutions publiques, musées, etc. “Le succès des Journées du patrimoine se confirme d’année en année, tant les places disponibles partent rapidement. De nombreuses activités étaient en effet complètes quelques heures après le lancement des inscriptions début septembre”, a appuyé le cabinet d’Ans Persoons.

► Revoir | La fin du 20e siècle à l’honneur des Journées du patrimoine

Si le week-end est terminé, urban.brussels (en collaboration avec une quinzaine d’associations) propose cette semaine un programme spécialement adapté au public scolaire, à l’occasion du programme “Lundi du patrimoine”. Une trentaine d’activités différentes sont ouvertes à la participation de 130 classes bruxelloises allant de la fin du primaire au secondaire, pour accueillir un total de plus 3.000 élèves.

Les 27, 28 et 29 septembre prochain, les Journées du matrimoine seront par ailleurs organisées avec le soutien d’urban.brussels. Les curieux pourront découvrir le patrimoine artistique, politique et féministe actuel de Bruxelles au travers d’une trentaine d’activités gratuites.

Belga