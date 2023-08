La 35e édition des “Heritage Days” en région bruxelloise aura lieu les 16 et 17 septembre

Le public sera invité à (re)découvrir de nombreux monuments et musées de la capitale.

Les Héritage Days sont de retour ! Cet incontournable événement pour découvrir la richesse des édifices, des institutions et de l’immobilier à Bruxelles aura lieu les 16 et 17 septembre. Cette année, le thème mis à l’honneur sera “Art Nouveau, art for all?”. “Cette édition permet de mieux comprendre l’émergence de ce style architectural et sa pérennité : dans quel contexte historique, technologique et social est-il apparu ? Quelles sont les origines et les particularités de ses matériaux ? Quels sont les défis rencontrés pour sa mise en œuvre mais également pour sa conservation ? Quels sont les acteurs qui ont contribué à son existence ? Comment ces lieux étaient-ils occupés et meublés ? Influencent-t-ils notre façon d’habiter notre ville aujourd’hui?”, explique le communiqué.

Depuis la mi-août, un dépliant résume le programme de l’événement dans de nombreux lieux (urban.brussels, Halles Saint-Géry, LAB·An x Hôtel Van Eetvelde, communes, offices de tourisme, bibliothèques et lieux participants). Le programme complet sera disponible sur le site internet heritagedays.urban.brussels fin août/début septembre, de même que l’ouverture des réservations.

Belga