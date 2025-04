La 25e édition des Nocturnes des musées a accueilli près de 1000 visiteurs

Malgré un calendrier avancé, l’événement, qui rassemble 47 musées bruxellois, est un succès, se félicite dans un communiqué, l’organisateur, Brussels Museums.

La programmation était légèrement différente des éditions précédentes, car avancée d’un mois et comptant cinq nouveaux musées participants. Brussels Museums, qui fête cette année ses 30 ans, avait organisé pour l’occasion un concours “Trouvez l’objet insolite” lors duquel chaque semaine deux musées échangeaient une œuvre que les visiteurs étaient ensuite invités à retrouver afin de remporter un prix.

►Lire aussi||La 25e édition des Nocturnes des musées bruxellois débute ce jeudi soir (13/03)

Brussels Museums a également collaboré avec les asbl “Arts et Culture” et “l’Architecture qui dégenre” pour rendre cette 25e édition plus accessible et inclusive. Des visites en langues des signes ont été organisées ainsi que des visites mettant particulièrement en avant des artistes féminines et des artisanes.

Chaque jeudi des Nocturnes, l’entrée d’au moins un musée était gratuite pour permettre au plus grand nombre de venir. Une gratuité partielle et une accessibilité qui fonctionnent, puisque certaines visites ont affiché complet et l’événement a accueilli un public diversifié. Un quart des visiteurs avaient moins de 26 ans et 40 % avaient entre 26 et 35 ans. Même si ce sont principalement des francophones (46%) et des anglophones (36%) qui ont participé aux Nocturnes, les organisateurs notent cette année une progression de 5% des visiteurs néerlandophones (16%). Le Planétarium de Bruxelles et le jardin botanique de Meise ont attiré le plus grand nombre de visiteurs et visiteuses lors de cette 25e édition.

Belga