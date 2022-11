Koekelberg : une nouvelle sculpture “Chais’Art” bientôt inaugurée

Afin de sensibiliser les citoyens à l’inclusion des personnes en situation de handicap.

Après Woluwe-Saint-Pierre et Anderlecht, c’est à Koekelberg qu’une nouvelle sculpture “Chais’Art Tendresse” sera inaugurée jeudi. Située au square Noville, la sculpture est l’oeuvre du fondateur de l’asbl Autonomia, Cléon Angelo, avec l’artiste Bénédicte Gastout et le ferronnier Eric Mercenier, réalisée en collaboration avec equal.brussels, la commune, la Région et la Fondation Roi Baudouin.

L’objectif de cette sculpture est de “donner de la hauteur à nos valeurs et d’affirmer le droit à la parentalité pour tous et toutes, y compris pour les personnes en situation de handicap“, explique Cléon Angelo. Ainsi, Autonomia souhaite “informer et sensibiliser les citoyens dans le but de promouvoir une meilleure inclusion et une meilleure autonomie des personnes en situation de handicap“. L’oeuvre s’inscrit dans le projet “Une commune, une sculpture pour l’inclusion” développé par l’asbl.

Haute de trois mètres, la sculpture porte le message de l’accès à la parentalité pour tous et toutes, avec la représentation du symbole des personnes en situation de handicap, portant un enfant dans les bras.

