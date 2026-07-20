Koekelberg renforce la prévention contre les cambriolages avant les vacances

À l’approche des départs en vacances, la commune de Koekelberg rappelle les dispositifs mis à disposition des habitants pour mieux protéger leur logement. Une visite gratuite d’un conseiller en prévention et une prime pouvant atteindre 260 euros sont notamment proposées.

Les vacances d’été sont souvent synonymes d’une hausse du risque de cambriolages. Pour encourager les habitants à sécuriser leur domicile, la commune de Koekelberg met en avant plusieurs mesures de prévention.

Les Koekelbergeois peuvent ainsi bénéficier gratuitement d’une visite à domicile d’un conseiller en prévention. Celui-ci analyse les points faibles du logement ou d’un commerce et formule des recommandations adaptées pour renforcer la sécurité des lieux.

La commune propose également une prime couvrant 25 % des frais liés à certains travaux de sécurisation, comme l’installation d’une porte blindée ou d’une serrure renforcée. Cette aide est plafonnée à 260 euros par habitation.

En cas d’absence prolongée, les habitants peuvent aussi demander une surveillance gratuite de leur domicile par la police locale via Police-on-web.

BX1 – Image : Commune de Koekelberg