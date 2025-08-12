Koekelberg dénonce les nuisances sonores des atterisssages “particulièrement intenses en cette période où les fenêtres restent ouvertes”

Les conditions météorologiques, soit le vent et son intensité, imposent aux avions de survoler la commune bruxelloise de Koekelberg, a indiqué lundi le Service de médiation du gouvernement fédéral pour l’aéroport de Bruxelles-National à Belga. Plus tôt dans la journée, la bourgmestre de la commune, Olivia P’tito (PS), exigeait “des autorités aéroportuaires des explications claires et des mesures immédiates pour réduire ces nuisances.”

“Depuis ce dimanche 10 août, de nombreux habitants de Koekelberg subissent des nuisances sonores particulièrement intenses en raison des atterrissages incessants sur la piste 07 Left de l’aéroport de Bruxelles-Zaventem“, communiquait lundi la bourgmestre de la commune de Koekelberg, la socialiste Olivia P’tito. “Ces survols inhabituels et concentrés perturbent fortement la qualité de vie de nos concitoyens, d’autant plus en cette période de fortes chaleurs où les fenêtres restent ouvertes. Alors que des travaux sont en cours sur les autres pistes, la concentration des décollages et atterrissages sur la 07L entraîne un trafic aérien massif au-dessus de zones densément peuplées, dont Koekelberg fait partie. Nos citoyens expriment leur incompréhension face à cette situation : pourquoi ces travaux ont-ils été programmés en pleine période estivale, et pourquoi ne pas les avoir réalisés la nuit ou à d’autres moments moins impactants ?”

“Depuis dimanche à 15h40, un vent soutenu de secteur est à sud-est souffle sur Bruxelles-National“, a expliqué le directeur du médiateur fédéral, Philippe Touwaide. “De ce fait, on utilise la piste 07L pour atterrir. Même sans la fermeture de la piste 01, (celle-ci) aurait été activée“, a-t-il poursuivi.

La commune de Koekelberg a réclamé des explications des autorités aéroportuaires, ainsi qu’une réduction rapide de celles-ci. Le médiateur précise que les atterrissages ne dépendent pas des travaux de rénovation des pistes, mais du “principe élémentaire de voler face aux vents dominants“. “Il n’y a donc ni nouvelle décision, ni modification, ni changement, ni dispersion (interdite par la justice)“, a-t-il souligné.

Les atterrissages devraient se poursuivre sur la piste 07L jusqu’à mardi midi.

Avec Belga