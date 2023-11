“KleinPetitFruit” : distribution d’arbustes fruitiers aux Saint-Gillois et Forestois ce dimanche 26 novembre

Les communes de Saint-Gilles et Forest s’associent pour augmenter le nombre de haies comestibles sur leur territoire.

Le projet “KleinPetitFruit” est une étroite collaboration entre la commune de Saint-Gilles et celle de Forest, avec le soutien financier du Bruxelles Environnement. Il “vise à augmenter la production de comestibles sur les deux territoires du sud de la Région bruxelloise, à sensibiliser les citoyens à l’autoproduction, à favoriser la verdurisation des espaces publics et privés et dès lors la biodiversité. De plus, les haies de petits fruits (cassissiers, framboisiers, mûriers, groseilliers et Kiwaï) sont un excellent refuge pour l’avifaune qui apprécie également les petits fruits”, expliquent les communes par voie de communiqué.

“Au total, 2250 mètres de haies comestibles seront aménagés (1190 à Forest et 1060 à Saint-Gilles)”.

Des plantations, organisées en chantier participatif, sont prévues à la fin du mois de novembre et au début du mois de décembre. Elles auront lieu à différents endroits : Bempt, la crèche Bercail, l’école les Marroniers, Les Teintureries, l’école du Vignoble, Messidor, le cimetière de Saint-Gilles, le square Jacques Franck, la place Morichar, la place Loix.

Les citoyens pourront recevoir un à deux arbustes par Forestois ou Saint-Gillois au 05 rue de l’Imprimerie entre 10h et 15h ce dimanche 26 novembre.

E.V. – Photo : Flyer “KleinPetitFruit”