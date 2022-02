Khalid Zian : “Nous allons sillonner les marchés”

Concernant la hausse des prix de l’énergie, Khalid Zian, président du CPAS de Bruxelles (PS), constate une augmentation des demandes au CPAS et souhaite aller à la rencontre des citoyens pour les informer sur les différentes aides.

Au courant du dernier trimestre de 2021, Khalid Zian a observé une augmentation de l’ordre de plus de 25% des demandes qui sont adressées en matière d’aides d’énergie. “Les factures de régularisation vont arriver à partir de février/mars, c’est la catastrophe qui va être annoncée. Les prix de l’énergie ont triplé, on est à plus de 60% d’augmentation” alarme-t-il.

L’État fédéral a mis en place une aide depuis l’automne pour répondre à la hausse des prix : 900 000 ménages ont accès au tarif social à travers le royaume, dont beaucoup de Bruxellois. Théoriquement, elle est attribuée automatiquement. Mais tous ceux qui ont droit au tarif social (allocataires sociaux et bénéficiaires du statut BIM), n’auront pas automatiquement droit à une aide du CPAS. “Pour une certaine catégorie de population (les bénéficiaires du revenu d’intégration sociale, les bénéficiaires de la GRAPA ou d’une allocation aux adultes handicapés), c’est automatique. Mais l’élargissement a été fait au niveau d’une population qui peut aussi y prétendre, cette population n’est pas forcément au courant“.

Le président du CPAS de Bruxelles souhaite descendre sur le terrain pour accomplir leur mission de sensibilisation. “Nous organisons, à partir du 20 février, une campagne d’information et de sensibilisation. Nous allons sillonner les marchés de la ville de Bruxelles. Nous allons rencontrer les citoyens, tous les citoyens. Le CPAS est un service public qui s’adresse à tous, même à des gens qui, ponctuellement, ne savent pas faire face à une demande croissante de leur facture d’énergie.”

Le tarif social n’est pas automatique, il faut le demander. “Dans l’accueil qu’on organise, on pourra voir avec les gens s’ils peuvent bénéficier du tarif social. Il y a des gens qui ne sont pas au courant, notamment chez les pensionnés. Le CPAS peut introduire une démarche au bénéfice de ces populations-là. Soit pour bénéficier du tarif social, soit pour bénéficier de ce qu’on appelle le statut de client protégé.”

Le fédéral a décidé de rabaisser la TVA à 6% seulement pour l’électricité. “Or, à Bruxelles, nous consommons surtout du gaz pour se chauffer et se nourrir. C’est la part la plus importante de la facture de l’énergie dans ce cas” s’inquiète Khalid Zian. “Nous demandons au gouvernement fédéral de pouvoir bénéficier du tarif social sur l’ensemble de l’année, au moins jusqu’à décembre. Il ne faut pas oublier que cette crise énergétique succède à une crise sanitaire qui a vu un nombre de ménages importants avec une baisse de revenus.”

Khalid Zian a par ailleurs convoqué une conférence des présidentes et présidents de CPAS le 25 février. Elle travaillera sur la question de la crise énergétique et fera un certain nombre de revendications au gouvernement fédéral et à la Région.

■ Anaïs Corbin – Interview réalisée par Fabrice Grosfilley