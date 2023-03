Karine Lalieux défend l’accord budgétaire : “Nous avons redonné une pension digne aux seniors”

Le gouvernement fédéral a trouvé un accord lors du conclave budgétaire de ce jeudi. Mais pour cela, il a fallu passer par un rabotage de la dernière phase de l’augmentation des pensions. Malgré tout, la ministre des Pensions et de l’Intégration sociale Karine Lalieux (PS) défend un “budget équilibré”.

“Ce que je retiens c’est que cette augmentation de la pension minimale aura bien lieu“, constate Karine Lalieux, invitée dans l’émission ‘Bonjour Bruxelles’ ce vendredi matin. “Je suis heureuse car nous avons redonné une pension digne à l’ensemble des seniors qui ont accès à cette pension.” Concrètement, la pension minimale s’élèvera dorénavant à 1.670€ par mois. C’est un peu moins que ce qui était initialement prévu par la ministre. “Il s’agit d’une différence de 6-7€ par mois en moins“, assure-t-elle. “C’est une toute petite concession.”

En revanche, un rabotage un peu plus conséquent a lieu sur les allocations de chômage, mais Karine Lalieux se veut rassurante : “Les allocations de chômage et les allocations de revenu d’intégration sociale ont augmenté de manière significative sous cette législature. Il y aura toujours une augmentation de plus de 300 euros par moi pour ce public fragilisé, même si nous avons du effectivement diminuer.” Celle-ci insiste en revanche sur l’augmentation “significative” du salaire minimum.

Pour ces augmentations, des moyens ont du être trouvés. Une règle théorique dans cette législature veut que lorsque l’on va chercher des efforts pour le budget, on respecte la proportion des trois tiers : un tiers de diminution des dépenses, un tiers de nouvelles recettes et un tiers de mesures diverses telles que la vente des bâtiments. “Cette règle a été compliquée à respecter car la droite voulait faire beaucoup d’économies dans les dépenses mais avec nous, c’est non. Je me suis battue pour qu’on s’attaque aussi à la fraude sociale et surtout à la fraude fiscale, car c’est là que se trouve l’argent.” La ministre assure que la Belgique va faire plus que ce que demande l’OCDE dans la taxation des entreprises et des multinationales.

■ Une interview de Karine Lalieux (PS), ministre des Pensions et de l’Intégration sociale, au micro de Fabrice Grosfilley dans Bonjour Bruxelles