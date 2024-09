Khalil Aouasti affirme le point de vue du PS sur la LEZ : “Nous allons voter aujourd’hui pour le report de deux ans”

Khalil Aouasti est revenu sur le point de vue de son parti politique sur la LEZ.

Le député de la Chambre des représentants de Belgique ne siège pas au Parlement bruxellois. Mais il est proche des décideurs de son parti à la capitale et il a donné l’avis du PS à propos du report éventuel de la LEZ. Un sujet qui doit être voté en commission environnement ce mercredi. “Je pense que l’on va voter pour le report, et uniquement le report, de la LEZ de deux ans”, a-t-il expliqué. “C’est ce qui a été expliqué par les trois partis francophones, MR-PS-Les Engagés, qui devraient former la majorité à Bruxelles. Une ordonnance a été envoyée par les parlementaires.”

► Reportage | La commission de l’Environnement entame l’examen des propositions de report de la LEZ



Cela signifie qu’ils ne vont pas suivre des partis qui voulaient une médiation pour un report d’un an ou ceux qui veulent un autre régime pour les familles avec des revenus moins élevés. “Ce ne sont pas des solutions de compromis. La décision a été prise et cela s’est mis en concordance avec d’autres niveaux de pouvoirs. De plus, elle ne repose pas sur rien puisqu’on nous promet un rapport d’évaluation des mesures d’accompagnements au mois de mai ou juin 2025. À partir de ce moment-là, le temps que le Parlement s’en saisisse, cela prendra trop de temps. Il faut dire les choses : l’idée est de voter pour le report de la LEZ de deux ans.”