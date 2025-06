“Justice méprisée, société menacée” : le personnel de justice rassemblé sur la place Poelaert

Des magistrats et des membres du personnel de justice ainsi que quelques avocats se sont rassemblés en toge mercredi matin sur la place Poelaert, devant le palais de justice de Bruxelles, avant un sit-in au rond-point Louise un peu plus loin. Au nombre d’environ 200, les manifestants ont ainsi protesté contre le sous-financement du pouvoir judiciaire et la réforme annoncée des pensions des magistrats, sous le slogan “justice méprisée, société menacée”.

“Quand on attaque nos robes, c’est toi qu’on déshabille“, “une juge qui obéit, c’est un droit qui meurt“… Tels sont quelques autres slogans tracés sur des pancartes que les manifestants ont brandi ce mercredi matin sur la place Poelaert. “Le pouvoir judiciaire est méprisé, et avec lui, c’est la démocratie qui chancelle“, pouvait-on lire dans une carte blanche, initiée par un collectif d’avocats qui se disent “profondément inquiets” de l’état de la justice belge actuellement. “La justice est méprisée parce qu’elle est livrée à la débrouille et à la pénurie. Sous-financée depuis des années (moins de 1% du PIB contre plus de 2% en moyenne en Europe), elle fonctionne à flux tendu : tribunaux débordés, greffes saturés, audiences ajournées“, écrit le collectif.

“Elle est aussi méprisée parce qu’une large part du budget alloué à la justice est consacrée à des mesures répressives, telle que la construction de prisons, au détriment des besoins urgents du système judiciaire, telle que la nomination d’un nombre suffisant de magistrats, le rétablissement des conditions de travail de l’ensemble du personnel judiciaire et l’accès à la justice“, a-t-il évoqué. “Elle est encore méprisée parce que des milliers de jugements et de décisions condamnant le gouvernement restent lettre morte, érodant la notion même d’égalité devant la loi et la confiance en celle-ci“, a-t-il ajouté.

Belga – Photo : Progress Lawyers Network