Jupiler Pro League : une affiche entre l’Union Saint-Gilloise et le leader Genk au menu de la 14e journée

La 14e journée de Jupiler Pro League débutera vendredi par un duel entre Saint-Trond et Malines (20h45) mais sera surtout marquée par une affiche entre l’Union Saint-Gilloise et le leader Genk dimanche (18h30).

L’Union et Genk sont actuellement dans deux dynamiques totalement opposées en championnat. Les Saint-Gillois restent sur quatre matches de suite sans victoire et un bilan de 3 points sur 12 pour occuper la 10e place avec 16 points. Les Limbourgeois sont sur un petit nuage en tête du classement. Avec 31 points, sept de plus que le Club Bruges, son plus proche poursuivant, le Racing est déjà assuré du titre honorifique de champion d’automne.

La 14e journée, l’avant-dernière de la phase aller, débutera vendredi avec le déplacement de Malines sur le terrain de Saint-Trond. Samedi, l’Antwerp (3e, 23 pts) effectue un déplacement piège à Courtrai (14e, 14 pts) qui voudra se reprendre après sa lourde défaite 4-0 à Anderlecht. Dans la foulée, Dender reçoit Oud-Heverlee Louvain à 18h15 avant le duel entre Charleroi et Westerlo à 20h45. Les Carolos tenteront de renouer avec une victoire qui leur échappe depuis le 15 septembre.

La journée de dimanche débutera par un duel entre le Cercle Bruges et Anderlecht à 13h30. Les Brugeois ont retrouvé des couleurs ces dernières semaines avec un 6 sur 6 contre l’Union et Charleroi tandis que le RSCA s’est relevé contre Courtrai après deux revers contre le Beerschot et le Club Bruges. À 16h00, le Standard tentera d’intégrer le top 6 lors de son déplacement à La Gantoise qui reste sur quatre matches sans victoire en championnat. Après l’affiche entre l’Union et Genk, la 14e journée s’achèvera par le déplacement du Club Bruges chez la lanterne rouge du Beerschot (19h15).

Belga