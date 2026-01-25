Jupiler Pro League : tenue en échec 0-0 à Louvain, l’Union perd des plumes en tête du classement

La rencontre a eu du mal à s’emballer: aucune des deux équipes n’a cadré un tir en première période. Peu après la demi-heure, Anouar Ait El Hadj a voulu reprendre un centre de Louis Patris en un temps, mais son envoi est passé à côté du but (33e). Quatre minutes plus tard, une tête de Takahiro Akimoto a rebondi devant Siebe Schrijvers, dans le rectangle, qui était un rien trop court pour reprendre le ballon (37e).

Louvain s’est créé la première grosse occasion de la rencontre en début de seconde période. Schrijvers a rapidement joué un coup-franc vers Youssef Maziz dont le tir s’est écrasé le poteau (51e). Dans la foulée, les hommes de Felice Mazzu ont pensé hériter d’un pénalty après une main de Guilherme, mais l’arbitrage vidéo est revenu sur la décision de l’arbitre. À l’heure de jeu, l’Union de est aussi passée proche de l’ouverture du score. Après une incursion de Raul Florucz dans la surface, Adem Zorgane a hérité d’un ballon en retrait mais son tir est passé au-dessus du but (62e). Louvain a poussé, mais s’est heurté à Kjell Scherpen, attentif sur sa ligne.

La reprise en un temps de Noé Dussenne sur un coup-franc de Maziz a été détournée par le gardien unioniste (70e). Enfin, la nouvelle recrue Besfort Zeneli a failli offrir les 3 points à l’Union, mais sa reprise sur un centre de Mohammed Fuseini est passé à quelques centimètres du but adverse (90e+3).

Belga