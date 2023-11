Jupiler Pro League : le RWDM prend son envol face à Eupen, après 7 matches sans victoire

Après sept matches sans victoire en championnat, le RWDM s’est imposé (1-3) contre Eupen samedi, lors de la 14e journée de Jupiler Pro League au stade du Kehrweg.

Le début de match a été à l’avantage des Germanophones. Isaac Nuhu s’est procuré plusieurs occasions en profondeur, mais a manqué le cadre (9e, 23e) ou a buté sur Théo Defourny (17e). Le Ghanéen a finalement ouvert le score (30e, 1-0) suite à un déboulé d’Amadou Keita dans l’entrejeu bruxellois. Le médian a transmis à Nuhu, un peu excentré à gauche, qui a marqué d’un lob devant une sortie de Defourny.

Le RWDM a très vite réagi et a égalisé cinq minutes plus tard. Mercier a contrôlé un long ballon de Jonathan Heris dans la surface eupenoise et a réussi à se retourner pour croiser sa frappe (35e, 1-1). Les promus auraient pu prendre l’avantage avant la pause mais Jeff Reine-Adélaïde a manqué l’immanquable, tirant au-dessus seul face au but (39e).

1️⃣:1️⃣

Sur une passe d’Heris, Xavier Mercier croise sa frappe et loge le ballon au fond des filets !

COME ON ⚔️ pic.twitter.com/mv1Xc0H918 — RWDM (@RWDMolenbeek) November 11, 2023

Les Bruxellois ont fait la décision en seconde période. Reine-Adélaïde, à la réception d’un centre d’Ilay Camara, a remis d’une talonnade subtile pour Abe, qui a parfaitement conclu l’action (67e, 1-2).

1️⃣:2️⃣

Débordement de Camara, qui passe le ballon à Shuto, celui-ci marque son premier but sous nos couleurs ! COME OOOOON pic.twitter.com/R4oHAbbYcT — RWDM (@RWDMolenbeek) November 11, 2023

Lancé en profondeur, Makhtar Gueye a buté deux fois sur Gabriel Slonina et a finalement transmis à Del Piage qui a placé un plat du pied (88e, 1-3) pour le troisième but du RWDM.

Au coude à coude avec Eupen au coup d’envoi (14 points chacun), Molenbeek dépasse son adversaire au classement et prend la 10e place, à égalité de points avec le Standard, 9e. Eupen est 11e.

Lors de la 15e journée, le RWDM se déplacera à Anderlecht pour un derby bruxellois.

Belga – Photo : Belga / Bruno Fahy