Jupiler Pro League : Anderlecht nomme l’Irlandais David Cosgrave comme directeur de la performance

Cosgrave (46 ans) est arrivé d’Orlando City SC en MLS. Il avait bâti de l’expérience en Angleterre à Tottenham, Liverpool, Stoke et Fulham ainsi qu’au Danemark à Copenhague.

Le RSC Anderlecht a nommé l’Irlandais David Cosgrave au poste de directeur de la performance (‘performance director’). Il assurera la direction stratégique, tandis que le staff médical en place demeurera en charge du quotidien.

“Mon rôle consistera à soutenir l’ensemble du staff sportif afin de créer un avantage compétitif pour nos équipes. J’espère que l’apport de mon expérience pourra contribuer à la culture de haute performance qui existe déjà. J’ai vraiment hâte d’apprendre à connaître tout le monde dans ce merveilleux club”, a réagi Cosgrave auprès de son nouveau club.

Le directeur général Jesper Fredberg, à la recherche d’un ‘performance director’ depuis “un certain temps”, s’est félicité de l’arrivée de David Cosgrave. “Il ajoutera une grande expérience au staff et il aidera à soutenir et à construire un environnement toujours plus performant, au sein duquel nous nous efforcerons de performer ensemble et de tirer le meilleur de chacun.”

