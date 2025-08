Jupiler Pro League : Adriano Bertaccini quitte Saint-Trond et signe à Anderlecht

Adriano Bertaccini quitte Saint-Trond pour rejoindre le Sporting d’Anderlecht. L’attaquant belgo-italien s’y est engagé jusqu’en juin 2029. Le club bruxellois l’a officialisé ce vendredi.

Arrivé pendant l’hiver 2024 en provenance du RFC Liège, Bertaccini a disputé 50 rencontres avec le maillot trudonnaire. Il s’est montré décisif à 32 reprises puisqu’il a inscrit 26 buts et a délivré 6 passes décisives. Élément indispensable de l’attaque des Canaris, le joueur de 24 ans va laisser un grand vide derrière lui. Dans sa jeunesse, il a évolué pour les jeunes du Club Bruges avant de rejoindre en 2014 les équipes de jeunes à Genk pour lesquelles il a joué près de cinq ans.

L’année dernière, il a terminé taureau d’or (meilleur buteur) avec l’attaquant nigérian de Genk Tolu Arokodare. Ils ont tous les deux terminé la saison avec 21 réalisations à leur actif. “Avec Adriano Bertaccini, nous recrutons un attaquant polyvalent qui correspond parfaitement au profil recherché. Il est Belge, il connaît le championnat et présente de bonnes statistiques. En plus de ses qualités de buteur, il apporte du caractère et un excellent état d’esprit, se donnant toujours 100% sur le terrain. Grâce à sa polyvalence, il offre également des options tactiques supplémentaires à l’entraîneur,” a précisé Olivier Renard, le directeur sportif du RSCA, cité dans le communiqué. Alors qu’il n’était pas titulaire lors du premier match de la saison à domicile face à La Gantoise, l’attaquant a effectué une entrée fracassante (63e) en plantant un but et offrant une passe décisive à son coéquipier Ryotaro Ito. Cela a permis à Saint-Trond de l’emporter 3-1 face aux Buffalos.

Belga