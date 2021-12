Journée mondiale de lutte contre le VIH

Une journée de sensibilisation et surtout de rappel que le dépistage est important pour lutter contre le VIH.

Quand on parle de VIH on pense également à SIDA et pourtant, une distinction doit être faite. Une personne atteinte du VIH, n’a pas forcément le SIDA. Les conséquences du VIH sont une diminution des défenses immunitaires. Mais cela peut prendre des années avant que le système soit suffisamment affaibli pour que l’infection évolue vers le SIDA.

Ainsi, lorsqu’on se fait dépister positif au VIH, le virus est en nous et pourtant aujourd’hui, on peut vivre normalement. Grâce aux traitements efficaces, il est possible d’avoir des rapports non protégés, et ne pas pour autant transmettre le VIH.

Cependant, la loi oblige la personne séropositive à informer son/sa partenaire, même s’il n’est pas contagieux. Une peine de prison peut être encourue dans le cas contraire.

En Belgique, 20.000 personnes vivent avec le VIH.

■ Un reportage de Jim Moskovics, Charles Carpreau et Laurence Paciarelli