Journée chargée pour les Pompiers de Bruxelles : le récit de trois interventions

Journée chargée pour les Pompiers de Bruxelles, ce samedi : ceux-ci ont partagé, via leur porte-parole Walter Derieuw, “un florilège de quelques interventions d’une journée de garde ‘normale’ (…) et la garde ne se termine que demain matin à 8h !“.

Ainsi, les pompiers sont d’abord intervenus à Koekelberg, dans la rue du Katteput, vers 11h30. Il s’agissait d’un feu de cuisine au cinquième étage d’un bâtiment élevé : “un appareil domestique avait pris feu et a été éteint et transporté vers l’extérieur. L’occupante, une dame âgée qui se déplace avec des béquilles, a été évacuée par nos soins et transférée vers l’hôpital pour une intoxication par la fumée. Son état est, heureusement, satisfaisant“, relate Walter Derieuw.

“Ses oiseaux sont indemnes et sont laissés sur place. Comme les autres habitants du bloc ne couraient aucun danger, ils n’ont pas été évacués“, indique-t-il également, précisant que l’origine du sinistre était accidentelle, mais que deux autopompes et deux camions-échelle ont été mobilisés.

Ensuite, direction la rue Stevin

Les Pompiers de Bruxelles ont également dû intervenir à la rue Stevin, à Bruxelles-Ville, quelques minutes plus tard. “Au dernier étage d’une maison en rénovation, un incendie s’est déclaré. Les ouvriers présents sur les lieux ont pu se mettre en sécurité. L’incendie se situait dans des vides techniques et était difficilement accessible. Différentes ouvertures ont été pratiquées pour accéder au foyer et ainsi éviter la propagation à la toiture de la bâtisse“, explique Walter Derieuw.

Là encore, l’origine du feu est accidentel, durant des travaux, mais aura causé beaucoup de dégâts au dernier étage, ainsi qu’à l’étage inférieur à cause de l’eau. Deux autopompes et deux camions-échelle ont été mobilisés, “ainsi que notre véhicule de désincarcération avec son matériel spécifique technique et logistique“.

Un accident de circulation à Berchem

Une autre intervention a également été nécessaire, en fin d’après-midi, suite à un accident de la circulation avenue du Hunderenveld, à Berchem-Sainte-Agathe. “Pour des raisons encore inconnues, une voiture avec plaque d’immatriculation anglaise, s’est encastrée dans un bus scolaire stationné sur le bord de la route. Le conducteur était coincé dans son véhicule, et a été désincarcéré par nos soins. Il a été transféré, dans un état assez inquiétant, vers l’hôpital“, relate le porte-parole des Pompiers de Bruxelles.

Un périmètre de sécurité a été instauré par la police de la zone Ouest, “qui a procédé aux constatations d’usage pour déterminer les circonstances de l’accident“.

L’un des points sensibles de l’opération aura été de désactiver le déclenchement des airbags latéraux, qui n’ont pas fonctionné, et qui représentaient donc un danger pour les intervenants. “Une des premières actions, pour éviter un déclenchement intempestif, est de débrancher les batteries des voitures impliquées pour garantir la sécurité du personnel intervenant“, spécifie Walter Derieuw.

ArBr – Photos : Pompiers de Bruxelles / W.D.