John Pitseys sur l’abattage sans étourdissement : “Le vote chez Ecolo sera libre”

John Pitseys, député et chef de groupe Écolo bruxellois, revient sur l’abstention du groupe en commission. Il était l’invité de +d’Actu sur BX1.

Pour le chef de groupe Écolo bruxellois, il est trop tôt d’émettre des conclusions définitives sur les votes en commission de ce matin. Pour lui, le plus important reste le vote en plénière. “Le vote de ce matin, c’est 15 commissaires qui se sont prononcés, le Parlement, c’est 89 députés, il peut y avoir des distorsions entre les opinions exprimées en commission et les opinions qui s’exprimeront peut-être en plénière“.

► À lire et écouter : Interdiction de l’abattage sans étourdissement : le texte de DéFI rejeté en commission

Pour John Pitseys, cette ordonnance est tellement particulière et complexe qu’au sein d’un même parti, les avis seront différents. “Je crois qu’aucun groupe ne votera de manière unanime, même ceux qui disent et prétendent qu’ils voteront de manière unanime“.

Pourquoi une abstention du parti Ecolo ?

John Pitseys explique qu’il n’y a pas d’orientation du vote Écolo sur ce sujet. “Le vote chez nous sera libre, donc les parlementaires écolos, certains voteront contre l’ordonnance, d’autres parlementaires Écolo voteront sans doute pour l’ordonnance et il est aussi possible que d’autres s’abstiennent.” Et si, le parti Écolo s’est abstenu ce matin en commission, c’est uniquement pour que l’ensemble des membres du parti puisse avoir son avis. ” C’est tout simplement pour ne pas insulter cette liberté de vote en plénière et ne pas insulter la diversité des opinions qui auront l’occasion de s’exprimer“.

► À voir également : Abattage sans étourdissement : le premier set, l’édito de Fabrice Grosfilley

D’après le chef de groupe, les membres du parti sont encore en train de se questionner et aucun avis définitif n’est encore fixé. Et c’est également le cas pour lui. “J’ai plein d’opinions sur les arguments qui ont été échangés, je crois qu’il y a de bons arguments et des mauvais arguments. Je crois que le débat était parfois mal emmanché. Pour ce qui concerne mon vote, je vais encore prendre mon temps pour savoir exactement la manière dont je vais voter“.

Le vote en plénière est prévu pour le 17 juin prochain. Et, normalement, ce devrait être le dernier vote sur l’interdiction de l’abattage sans étourdissement.

► Retrouvez en intégralité l’interview de John Pitseys

■ Camille Paillaud / Une interview de Fabrice Grosfilley