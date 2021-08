Jeux paralympiques : illuminé en mauve, l’Hôtel de Ville relève le Stary Eyes Challenge

Vous l’avez peut-être constaté, ce mardi, sur la Grand Place : la façade de l’Hôtel de Ville était illuminée en mauve, tandis qu’un grand rectangle blanc barrait le beffroi pour y afficher des visuels du Comité belge paralympique, et de sa nouvelle campagne : le Stary Eyes Challenge.

Son objectif : mettre en lumière les athlètes belges paralympiques qui, on l’espère, brilleront aux Jeux de Tokyo, qui ont débuté hier.

Concrètement, l’idée est de poster un selfie sur les réseaux sociaux en superposant sur son regard les emoji représentant des yeux, en accompagnant le tout du hashtag #MoiJeRegarde, et en taguant le compte du comité paralympique belge.

Sur Twitter, le comité a commenté cette illumination, déclarant notamment que “l’Hôtel de Ville de Bruxelles a ses yeux tournés vers la Team paralympique belge à Tokyo. Quelle capitale fantastique nous avons ! Maintenant, c’est le moment de regarder nos athlètes !“.

Brussels City Hall has all eyes on #ParalympicTeamBelgium in #Tokyo2020 👀

What a fantastic capital we have! 🇧🇪🙏👏

Now is the time to stare at the talents of the athletes @Paralympics #nowisthetimetostare

📸BelgaImage pic.twitter.com/EITspurQP0

— Paralympic Team Belgium (@BEParalympics) August 25, 2021