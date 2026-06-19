Jette veut mettre fin à la précarité dans l’accueil extrascolaire avec des CDI de 32 heures par semaine

À Jette, la commune veut stabiliser les équipes chargées des enfants avant et après l’école grâce à des contrats à durée indéterminée.

L’accueil extrascolaire dans les sept écoles fondamentales francophones de Jette sera, à l’avenir, assuré par une équipe d’accueillants bénéficiant de contrats à durée indéterminée de 32 h/semaine. Cette “réforme de l’accueil extrascolaire”, entérinée par le Collège, vise à “mettre fin aux horaires coupés et aux contrats précaires“, explique la commune.

“L’accueil extrascolaire (accueil des enfants, avant et après l’école et sur l’heure du midi) est un moment privilégié d’émancipation, un lieu de respiration entre la famille et l’école. Troisième lieu de vie, il offre une continuité éducative précieuse et un espace sécurisant pour les enfants comme pour les parents“, décrit Jette.

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La commune se base sur des études menées en Fédération Wallonie-Bruxelles pour déplorer “la précarité des statuts, la surcharge de travail, le manque de reconnaissance institutionnelle et l’épuisement des équipes qui constituent le lot quotidien des encadrant.e.s, et ce malgré le fort engagement et un profond sens du métier qui les caractérisent.“

Après un projet pilote dans deux écoles, la réforme sera progressivement étendue aux autres établissements du Pouvoir Organisateur (Arbre Ballon, Van Helmont et Jacques Brel dans un premier temps, Aurore et Champ des Tournesols ensuite).

BX1 – Photo : Belga Image