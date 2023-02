Jette : une nouvelle passerelle cyclo-piétonne installée rue Eugène Toussaint

Elle a été posée ce matin au croisement de la rue Eugène Toussaint et de la Drève de Rivieren, à l’aide d’une grue. L’objectif du projet est de relier la commune de Jette à celle de Ganshoren.

La nouvelle passerelle cylco-piétonne mesure 23 mètres de long et pèse environ 17 tonnes. Pour installer ce dispositif, il a donc fallu être minutieux. “Un centimètre de trop peut-être un grand problème”, détaille Jeroen Winderickx.

Véritable porte d’entrée vers les espaces verts de Jette, ce passage se veut écologique et inclusif. “Nous avons prêté attention à la durabilité des matériaux. La structure est très simple, modulable et sur laquelle on peut facilement intervenir si nécessaire”, Sébastien Huss, Architecte et concepteur.

Selon la commune, les Bruxellois utilisant le vélo se veulent de plus en plus nombreux. Elle souhaite donc s’adapter. “C’est clairement une volonté de sécuriser les déplacements des piétons et cyclistes. De les rendre plus agréables, plus attractifs”, Bernard Van Nuffel, échevin de l’Aménagement Urbain à Jette.

L’installation de la passerelle a couté 720 000 euros.

■ Reportage de Melinda Bilmez, Camille Tang Quynh, Béatrice Broutout et Antoine Martens.