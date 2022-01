Jette : le quartier du cimetière bientôt réaménagé

La Région a délivré le permis d’urbanisme pour le projet de réaménagement de l’espace public aux abords du square Jules Lahaye. Ce projet permettra de mettre en valeur l’entrée du cimetière par un aménagement qualitatif et paysager.

Le trafic de transit est supprimé alors que le carrefour Lahaye – de Smet de Naeyer est simplifié. En y supprimant la circulation automobile, le projet contribue à l’apaisement du quartier tandis que le déplacement du site propre du tram, désormais désaxé, réduit les risques d’accident et améliore le temps de parcours des trams.

« Requalifiant le quartier de zone de passage à point de rencontre, ce projet 2.0 illustre une fois de plus que quand la Stib, la Région et les communes travaillent ensemble, des projets collaboratifs, équilibrés et bénéfiques pour le bien commun voient le jour. Dans ce cas précis, amélioration sensible du cadre de vie, verdurisation et désimperméabilisation des sols, performance accrue des transports publics… : autant d’objectifs rencontrés en un seul projet qui rendra le quartier indéniablement plus attractif. » déclare Hervé Doyen, bourgmestre de Jette.

Les 5 arrêts trams et bus actuellement éparpillés aux quatre coins du carrefour J. Lahaye seront regroupés en un seul lieu créant ainsi un véritable pôle multimodal. De nouvelles pistes cyclables en trottoir verront le jour tandis que les eaux de pluies feront l’objet d’une gestion différenciée.

“Ce projet est exemplatif, il démontre qu’en travaillant ensemble on peut faire évoluer des projets et les améliorer. Créer une zone sans trafic et conçue pour les piétons et cyclistes qui prend en compte le défi climatique. Ici comme ailleurs, tous les partenaires autour de la table ont travaillé avec cet objectif. Ici aussi le rôle du bourgmestre Hervé Doyen est à mettre en avant. Toujours désireux de faire avancer les choses avec ordre et méthode, il a, comme souvent, rendu les choses possibles. » déclare Pascal Smet, secrétaire d’Etat en charge de l’Urbanisme.

V.Lh. – Photo: Google street view