“Je trouve votre question ridicule” : tensions à la commission Uber files

Sam Bouchal, le porte-parole de la Fédération bruxelloise des taxis était auditionné ce matin devant la commission spéciale Uber files.

La commission spéciale consacrée aux Uber Files a repris ce jeudi au parlement bruxellois. La présence de Sam Bouchal a étonné l’un des membres présents, le député PTB Youssef Handichi. Cela a donné lieu à des échanges tendus.

“Nous n’avons fait de cadeau à personne, nous n’avons corrompu personne, contrairement à Uber qui a acheté ses clients, ses chauffeurs et peut-être certains dirigeants.”, a déclaré Sam Bouchal. “Je suis étonné que la commission vous ait invité.”, a enchaîné l’élu PTB. “Vous êtes ridicule“, lui assène alors Sam Bouchal . “Si mes questions vous posent problème, c’est votre problème, moi je suis député, je pose des questions, je suis étonné qu’on vous ait invité. “, insiste encore Youssef Handichi.

Le secteur des taxis n’a pas exercé de lobbying, car il souhaite non une adaptation de l’ordonnance de 1995, mais son application, a affirmé jeudi Sam Bouchal, le chef de file de la fédération bruxelloise du secteur taxis Mol-Tax & Brussels Taxi Federation (BTF) devant la commission spéciale du parlement bruxellois mise sur pied dans le contexte des Uber Files. Cet ex-membre de la Fédération Belge des Taxis (FEBET) n’a pas été tendre avec de nombreux députés qui n’ont, selon lui, pas été suffisamment au fait du dossier pour le gérer.

“Nombre d’entre vous ont ringardisé le secteur existant (ndrl: du taxi) et fait croire que le nouveau venu (ndlr: Uber) allait évaporer les embouteillages et les problèmes d’emploi”, sous l’influence de celui-ci. “Renseignements pris auprès de la DIV américaine, il s’est révélé que c’était l’inverse”, a-t-il commenté.

Sam Bouchal a déclaré avoir rencontré deux fois le ministre de la Mobilité de l’époque, Pascal Smet, une fois le ministre-président Rudi Vervoort, après une manifestation, et deux fois DéFI, également après des manifestations. En outre, des courriels ont été envoyés aux députés et aux membres du gouvernement, mais, selon lui, ils ont été rarement lus et ont eu peu d’effets. Ni son association, BTF, ni lui-même n’ont rédigé d’amendements ou de propositions, et il n’y a eu de cadeaux sous aucune forme que ce soit, a-t-il souligné. Mais Sam Bouchal a admis qu’il avait diffusé à titre personnel une recommandation de vote en 2019 en faveur de Jamal Ikazban (PS), qui est à ses yeux le seul mandataire qui cernait la question et voulait les rencontrer. “Mais je n’ai aucun mandataire politique dans mon cercle familial, d’amis et de connaissances”, a-t-il affirmé.

Entendu durant l’après-midi, Khalid Ed-Denguir, représentant la Fédération Belge des Taxis (FEBET), a pris ses distances sur ce point: “Notre ancien porte-parole voulait nous vendre à un parti. Lorsque cela a échoué, il a démissionné”, a déclaré Khalid Ed-Denguir, soulignant que son organisation n’avait aucun lien avec un quelconque parti. Selon lui, le projet taxi de Pascal Smet, alors ministre, a été bloqué parce que l’ensemble du secteur – employeurs et employés – était contre. Le témoin a toutefois fait part de son respect pour l’ex-ministre de la Mobilité qui n’était pas, selon lui, à la solde d’Uber, mais bien favorable à l’idée des plateformes. Il répondait toujours immédiatement aux e-mails et un rendez-vous avec lui était aussitôt possible.

Les contacts avec le cabinet du ministre-président Vervoort l’étaient aussi, mais Rudi Vervoort lui-même ne répondait jamais aux courriels et M. Ed-Denguir n’a pu le voir que lors d’une manifestation, a-t-il indiqué. Selon lui, Rudi Vervoort a également satisfait à de nombreuses demandes d’Uber dans la nouvelle ordonnance: les tarifs ont été libéralisés et les examens ont été retirés à la demande d’Uber.

D’autres auditions programmées jeudi n’ont pu avoir lieu pour cause de maladie. Un représentant de la police, Michel De Saedeleer, n’a quant à lui pu se présenter au parlement faute d’y avoir été autorisé par sa hiérarchie.

La Rédaction avec Belga