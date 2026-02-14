Jamal Ikazban succède à Ahmed Laaouej, comme chef de groupe socialiste

Le molenbeekois Jamal Ikazban a été désigné samedi chef du groupe PS au Parlement bruxellois où il succède à Ahmed Laaouej à la suite de l’accession de celui-ci au poste de ministre bruxellois des Pouvoirs locaux et de l’Action sociale.

La prestation de serment de Karine Lalieux au secrétariat d’Etat au Logement a quant à elle rouvert les portes du Parlement bruxellois à l’ex-échevin ixellois Yannick Picquet. Celui-ci avait déjà siégé dans l’assemblée bruxelloise en début de législature, en lieu et place de Karine Lalieux alors encore ministre fédérale en affaires courantes durant plusieurs mois.

Par ailleurs, le désormais ex-ministre bruxellois de l’Environnement Alain Maron (Ecolo) a repris son mandat de député. Il devient également secrétaire de l’assemblée pour Ecolo, en lieu et place d’Isham Tahli, amené à faire un pas de côté en tant que suppléant.

