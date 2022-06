Ixelles : l’îlot communal se modernise

La maison communale d’Ixelles, installée depuis 1849 dans l’ancien Pavillon de la Malibran, à côté de la place Fernand Cocq, a connu plusieurs phases de rénovation au cours des 20 dernières années.

Les bâtiments de l’administration communale devaient être rénovés. Ils étaient devenus obsolètes et peu pratiques, à la fois pour le personnel et la population, explique la commune. Les services n’étaient plus en mesure d’accueillir dans de bonnes conditions un public sans cesse plus nombreux. En outre, les différents services avaient été dispersés sur cinq sites au fil du temps, ce qui ne facilitait pas leur accès.

La dernière phase des travaux de rénovation a démarré en 2015. Le nouveau bâtiment a été inauguré ce mercredi. Les services les plus demandés sont désormais rassemblés dans un ensemble plus cohérent et rationnel. Il s’agit des services population, état civil, commerce, urbanisme, médiation sociale, et le SMEJA – Service d’encadrement des mesures judiciaires alternatives.

Le travail des bureaux A2RC et ARTER “a permis d’améliorer la cohérence entre les différents bâtiments qui le composent, de redonner une lisibilité à l’ensemble et de mettre en valeur le patrimoine architectural et historique du quartier.”, précise la commune. Le public est désormais accueilli dans une atrium plus spacieux et lumineux grâce aux surfaces vitrées.

■ Reportage de Camille Tang Quynh, Loïc Bourlard et Pierre Delmée