Ixelles : la reine Mathilde visite l’ASBL Solidarité Logement qui œuvre pour l’insertion sociale

La reine Mathilde a visité jeudi l’association Solidarité Logement, qui facilite – par le logement – l’insertion psychosociale de publics vulnérabilisés en Belgique. L’ASBL bénéficie de l’appui financier des Œuvres de la Reine.

Vers 10h00, la reine est arrivée à Ixelles, dans la maison du “projet Léon”, qui a accueilli une cinquantaine de jeunes depuis sa création en 2014. Après une visite du lieu, la reine s’est entretenue avec de jeunes bénéficiaires. Créée en 2009, Solidarité Logement aide particulièrement les jeunes (de 16 à 25 ans) vivant des transitions difficiles vers l’autonomie, mais également des femmes isolées (avec ou sans enfants) pour lesquelles la précarité s’est accrue après des violences physiques ou psychologiques.

L’objectif se veut donc simple: favoriser l’insertion sociale par le logement et l’apprentissage de l’autonomie afin que les bénéficiaires ne soient pas ou plus confrontés à une situation de sans-abrisme ou de mal-logement. “Concrètement, nous identifions une opportunité immobilière, la mettons aux normes et faisons ensuite appel à une agence immobilière sociale qui se chargera des questions administratives et locatives“, explique le président de Solidarité Logement, Didier Giblet. “Nous signons ensuite une convention avec des associations en milieu urbain, qui prendront en charge le suivi et l’accompagnement de nos publics-cibles.”

L’une des associations missionnées sur le projet Léon, à Ixelles, est le Centre d’éducation en milieu ouvert (CEMO), via le projet KAP (Kot autonome provisoire). Les travailleurs sociaux aident ainsi les jeunes locataires à acquérir une autonomie – qu’il s’agisse des aspects pratiques liés au logement, aux finances, ou encore à la vie scolaire ou professionnelle. “Les pouvoirs publics sont de plus en plus absents“, souligne Didier Giblet, déplorant la crise du logement qui touche Bruxelles notamment. Solidarité Logement semble d’autant plus essentiel afin de “résoudre – malheureusement pas résorber – pas mal de problèmes de logement”, a conclu le président.

