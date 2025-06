Ixelles et Woluwe-Saint-Pierre en tête : découvrez les prix de l’immobilier dans votre commune

L’office belge de statistique Statbel, a publié ce jeudi les prix de l’immobilier dans notre pays pour le premier trimestre 2025.

Bruxelles est la région la plus chère pour tous types de logements. Les maisons de type fermé ou demi-fermé – autrement dit de 2 ou 3 façades – y coûtent en moyenne 525.000 euros, soit une hausse de 7,1%. Les maisons de type ouvert – autrement dit de 4 façades ou plus – y coûtent en moyenne 987.000 euros et ont diminué de 10,2% par rapport à la même période l’an dernier. Les prix des appartements ont augmenté de 1,9% et coûtent 265.000 euros.

Au niveau des appartements, Woluwe-Saint-Pierre affiche le prix médian le plus élevé, à savoir 382.500 euros. Elle est suivie des communes d’Ixelles (340.400 euros), Uccle et Woluwe-Saint-Lambert (340.000 euros). Le prix médian le plus bas a été enregistré dans la commune de Koekelberg (205.000 euros) puis Anderlecht et Jette (210.000 euros). Molenbeek-Saint-Jean et Berchem-Sainte-Agathe quant à elles affichent un prix médian à 215.000 euros.

Au niveau des maisons, Ixelles est la commune la plus chère où acquérir, avec un prix médian de 930.000 euros. On retrouve ensuite les communes de Woluwe-Saint-Pierre (741.750 euros), Uccle (705.000 euros), Woluwe-Saint-Lambert (665.000 euros) et Watermael-Boitsfort (650.000 euros).

BX1 – Photo : Belga