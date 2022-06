Ixelles : deux commerces sous scellés après un contrôle de police

De nombreuses infractions ont été constatées par la zone de police Bruxelles-Capitale-Ixelles lors d’un contrôle mené en collaboration avec plusieurs partenaires dont l’Auditorat du travail, l’Office national de sécurité sociale (ONSS), l’Institut des réviseurs d’entreprises (IRE) et le Service Public Fédéral Finances, dans des commerces à Ixelles le week-end dernier, rapporte la zone de police dans un communiqué.

Sur les cinq commerces visités, aucun n’était conforme à la réglementation en vigueur. Deux d’entre eux ont été mis sous scellés. Dix travailleurs non déclarés ont été arrêtés.

Dans une épicerie, les contrôles ont révélé la présence de deux travailleurs non déclarés et de deux personnes en séjour illégal. En outre, trois infractions au règlement de police ont été constatées et la comptabilité du commerce n’était pas en ordre.

“Dans une pizzeria, la comptabilité était dans un tel désordre que le commerce a été temporairement fermé en attendant l’audition du gérant.”, indique encore la zone de police.

Enfin, un restaurant avec un bar à chicha, qui servait auparavant de petite discothèque, a été mis sous scellés à la demande de l’Auditorat du travail. De plus, le commerce employait quatre étudiants jobistes non inscrits ainsi qu’un DJ et un serveur, tous deux sans contrat. La comptabilité n’était pas en ordre et il semble que les mesures d’hygiène n’étaient pas respectées.

Rédaction