Ismaël Nuino, député fédéral pour Les Engagés, était invité dans Bonjour Bruxelles.

L’objectif de 5% du produit intérieur brut (PIB) consacrés à la défense, porté par les États-Unis, représente un véritable défi budgétaire pour la Belgique et s’accompagne de choix qui marqueront la politique intérieure de l’Arizona et celle des prochains gouvernements. Ce n’est plus un secret depuis longtemps, le Plat pays est déjà à la peine pour atteindre l’objectif de 2% du PIB destinés à la défense, entériné par les alliés de l’Otan il y a plus de dix ans. Officiellement, ce cap devrait être atteint cette année. “Ce n’est pas raisonnable dans l’immédiat, et même pas à court ou moyen terme“, estime Ismaël Nuino.

■ Ismaël Nuino, député fédéral pour Les Engagés, au micro de Fabrice Grosfilley

Concernant la formation bruxelloise, le MR a proposé une trajectoire budgétaire la semaine passée. Pour Ismaël Nuino, le MR et le PS doivent se mettre à table. “L’objectif est de travailler avec le MR pour mettre les gens autour de la table”, indique-t-il. “Si on veut faire avancer les choses, il ne faut pas braquer les gens“, estime le député Les Engagés.