Iriscare facilite l’arrêt du tabac à Bruxelles grâce aux remboursements des consultations

Si arrêter de fumer reste un défi majeur, un soutien professionnel augmente considérablement les chances de réussite. Ainsi, afin de lever les freins financiers, Iriscare rembourse désormais une partie des consultations chez les tabacologues et médecins agréés.

Concrètement, chaque patient affilié à une mutualité bruxelloise peut bénéficier, tous les deux ans, du remboursement de huit séances : 30€ pour la première, puis 20€ pour les suivantes. Les femmes enceintes quant à elles, disposent d’un droit élargi, avec 30€ de remboursement par consultation et ce, à chaque grossesse.

La mesure avait déjà séduit en 2024 : 1 661 consultations ont été remboursées, pour un budget total de 40 090€. “Cet investissement est

rentable à long terme : moins de maladies et une meilleure qualité de vie pour ceux qui parviennent à arrêter de fumer”, souligne Tania Dekens, Fonctionnaire Dirigeant d’Iriscare.

Rédaction