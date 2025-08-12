Passer la navigation
Intoxication au CO à Schaerbeek, deux enfants hospitalisés

Deux enfants ont été hospitalisés lundi soir après une intoxication au monoxyde de carbone (CO) survenue dans un logement de la rue Josse Impens, à Schaerbeek, indiquent les pompiers de Bruxelles. Les victimes présentaient des nausées et des maux de tête lorsque le détecteur CO de leur appartement s’est déclenché.

Leurs parents ont immédiatement évacué, ouvert les fenêtres et appelé le 112. “Dans ce genre de situation, chaque minute compte. Ces parents ont eu le bon réflexe, ce qui a évité un drame“, souligne Walter Derieuw, porte-parole des pompiers de Bruxelles. Les pompiers et les services médicaux sont intervenus vers 19h30 dans cette maison de deux étages divisée en trois appartements.

Même après ventilation, d’importantes concentrations de CO ont été relevées. Les enfants ont été pris en charge sur place par un équipage médical et évacués vers l’hôpital, accompagnés de leurs parents non intoxiqués. Leur état ne suscite pas d’inquiétude.

L’enquête a montré qu’un chauffe-eau non conforme était à l’origine de la fuite de ce gaz insipide, inodore et incolore. L’installation a été scellée par Sibelga. Les contrôles ont également révélé la non-conformité des installations des deux autres appartements, qui ont, elles aussi, été mises hors service. Le monoxyde de carbone, rappelle le service d’incendie, peut être mortel. Il est recommandé d’installer uniquement des appareils conformes, placés par un technicien agréé, d’effectuer les entretiens réglementaires, de vérifier l’évacuation des gaz de combustion et d’assurer une ventilation suffisante. L’installation d’un détecteur fiable est aussi conseillée. Les symptômes d’une intoxication incluent maux de tête, nausées, étourdissements, fatigue et essoufflement. Dans les cas graves, une perte de conscience peut survenir.

Belga

12 août 2025 - 07h15
Modifié le 12 août 2025 - 08h03
 

