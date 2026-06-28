Intempéries : Les parcs bruxellois restent fermés le temps des contrôles de sécurité

Les parcs, bois et réserves naturelles gérés par Bruxelles Environnement restent fermés dimanche après-midi, le temps que les équipes procèdent aux inspections de sécurité après les orages de la nuit, a indiqué à Belga Stéphane Vanwijnsberghe, de Bruxelles Environnement.

Selon Bruxelles Environnement, la Région bruxelloise est désormais passée sous le seuil d’alerte, l’orage s’étant déplacé vers le sud-est du pays. Les équipes inspectent les arbres afin d’évaluer les dégâts et de sécuriser les différents sites avant leur réouverture.

Les premières constatations font état de branches tombées en plusieurs endroits ainsi que de plusieurs arbres tombés dans la forêt de Soignes. Lorsque cela est possible, les agents de Bruxelles Environnement effectuent eux-mêmes les travaux de sécurisation. Si certaines interventions nécessitent davantage de temps, elles se poursuivront en début de semaine. Les espaces verts rouvriront progressivement une fois les contrôles terminés et les lieux jugés sûrs.

L’intensité de l’orage a été moins importante à Bruxelles que dans d’autres parties du pays, souligne encore le porte-parole. Les rafales de vent ont atteint environ 80 km/h dans la capitale, alors qu’elles ont dépassé les 100 km/h dans certaines communes situées plus au sud, comme à Hal.

Les précipitations ont, en revanche, été particulièrement marquées. Entre 1 h 30 et 2 h 30, quelque 35 litres d’eau par mètre carré sont tombés sur la Région bruxelloise.

Bruxelles Environnement rappelle que les fermetures préventives visent à protéger le public contre les risques de chute de branches ou d’arbres, qui restent difficiles à prévoir après un épisode de vents violents et de fortes pluies.

Belga