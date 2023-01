Inscriptions en première secondaire : coup d’envoi pour la rentrée 2023

La rentrée de janvier annonce comme chaque année le point de départ de la procédure d’inscription en première année de l’enseignement secondaire. Voici ce à quoi les parents d’enfants scolarisés en sixième primaire doivent être attentifs.

À partir de ce lundi, et au plus tard jusqu’au 27 janvier prochain, si votre enfant est en 6ᵉ primaire, son établissement distribuera le formulaire unique d’inscription en 1ère secondaire. Une fois complété, ce document devra ensuite être remis à l’école de votre premier choix, et ce, à partir du 6 février pour une période de trois semaines jusqu’au 10 mars. Les demandes seront traitées indifféremment de l’ordre dans lequel elles arrivent.

À noter qu’il est impossible de déposer le formulaire dans l’école de votre choix pendant le congé de Carnaval, du 20 février au 3 mars.

Si l’établissement visé a encore de la place, l’inscription sera alors automatiquement confirmée aux parents. Pour les autres, les parents seront notifiés par courrier entre le 13 mars et le 23 avril afin de savoir si votre enfant est inscrit ou sur liste d’attente.

À partir du 24 avril, la seconde phase d’inscription commencera pour les écoles incomplètes et selon la règle simple du “premier arrivé, premier inscrit“. Les classements, eux, pourront évoluer jusqu’au 21 août inclus. À une semaine de la rentrée.

C’est la première fois que la réforme du décret inscriptions déploiera tous ses effets. Cependant, cela ne permettra toujours pas à tous les parents d’inscrire leur enfant dans l’école souhaitée.

Huit critères déterminent l’ordre d’inscription

L’attribution des places en 1ère secondaire se fera toujours sur la base d’un indice composite prenant en compte huit critères qui servent à déterminer l’ordre d’inscription des élèves. Leur poids relatif dans l’indice est quelque peu modifié.

Le critère distance domicile-école primaire, cible des critiques des parents, voit son importance allégée au profit de la distance entre l’école secondaire convoitée et le domicile. Restent prioritaires les élèves qui ont un frère ou une sœur déjà inscrits dans l’école, ou un parent qui y travaille, ou qui sont en situation précaire.

Le changement le plus sensible est peut-être l’introduction d’une certaine décentralisation dans la gestion du système d’inscription. La Commission inter-réseaux des inscriptions (Ciri), l’organe central qui jusqu’ici pilotait et arbitrait toute la procédure, va céder la place à l’avenir à une nouvelle architecture.

À son sommet, on trouvera désormais une Commission de gouvernance des inscriptions (Cogi). Mais celle-ci sera assortie de dix Instances locales des inscriptions (ILI) dans chaque bassin scolaire afin de mieux tenir compte des réalités locales, souvent très différentes, en matière d’inscriptions.

Une évaluation du nouveau dispositif est déjà prévue dans quatre ans, soit en 2026.

■ Les explications d’Anaïs Corbin dans le 12h30