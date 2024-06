Ingrid Parmentier (Ecolo) fait partie des députés non-réélus: que se passe-t-il après?

À l’issue de ces élections, des candidats et candidates qui étaient députés, n’ont pas été réélus. C’est le cas de la députée bruxelloise Ingrid Parmentier.

Ingrid Parmentier est encore groggy face à la débâcle d’Ecolo. La défaite est difficile à encaisser : “Très déçue, évidemment, parce que je pense que toute l’équipe a bien bossé pendant 5 ans et bien bossé pendant la campagne. (…) J’ai calculé, je travaillais 50 à 70 heures par semaine. Je n’avais pratiquement plus de vie privée. J’ai juste gardé le jardinage et ma chorale. On s’est investi vraiment à fond“, estime-t-elle.

Parlementaire depuis 5 ans, Ingrid Parmentier perd son siège de députée. Ses 1619 voix de préférence, à la 15ème place sur la liste, n’ont pas suffi. Mais elle a assuré ses arrières. Elle va mettre fin à son congé politique et retrouver son travail de cheffe de projet en réaménagement de l’espace public à l’administration régionale bruxelloise.

Pour d’autres de ses colistiers, l’avenir est plus incertain : “On a droit à un certain nombre de mois d’indemnités qui sont l’équivalent du salaire normal du député. Dans mon cas, ça aurait été 10 mois. Je vais prendre seulement un mois, parce qu’après, je vais réintégrer mon travail précédent“, nous explique Ingrid Parmentier. “Au-delà de ces 10 mois, il n’y a plus rien. Dans certains cas il y a quand même une possibilité d’avoir le chômage. C’est vraiment une difficulté. On préférerait être considérés comme des employés“.

Elle ne compte pas baisser les bras. Après quelques semaines de repos, l’ancienne députée compte retourner au combat dans la campagne pour les communales d’Uccle.

■ Reportage de Jean-Christophe Pesesse et Nicolas Scheenaerts