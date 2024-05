Infrabel prévoit une rénovation importante du pont Albert à Bruxelles

Il s’agirait de remplacer la superstructure du pont, qui serait installée sur les fondations existantes. La demande de permis d’urbanisme est actuellement examinée par le service régional urban.brussels.

Le gestionnaire du réseau ferroviaire Infrabel prévoit d’effectuer un vaste travail de rénovation du pont Albert, également connu sous le nom de “la Rampe du lion” et situé à cheval entre la commune de Schaerbeek et la Ville de Bruxelles.

La rénovation de la Rampe du lion est à l’ordre du jour depuis près d’une décennie. Ce pont centenaire, construit entre 1923 et 1925, s’effondre et menace la circulation des trains qui assurent des liaisons importantes avec Malines, Liège, Louvain ou encore l’aéroport d’Anvers. Des problèmes de stabilité avaient déjà été identifiés en 2014. Afin d’assurer le passage des véhicules de la Stib, la chaussée devra être renforcée et élargie (jusqu’à 6,7 mètres).

La future piste cyclable, couleur ocre, sera large de 2 mètres. Deux nouvelles voies seront également aménagées pour l’éventuelle construction d’une future ligne de tram. La route d’accès vers le site de Schaerbeek-Formation ainsi que les voies ferrées seront par ailleurs conservées. La proposition de projet de rénovation tient compte de la protection de la biodiversité, étant donné que le pont se situe dans une zone comptant de nombreux espaces naturels (le Moeraske, le parc Walckiers, la Senne et le canal de Bruxelles).

La demande de permis intègre notamment la création d’une parcelle fleurie pour attirer les insectes et les papillons. Au total, le chantier devrait durer environ deux ans. Afin de minimiser les perturbations, les travaux se dérouleront principalement la nuit et les week-ends. Il est néanmoins possible que certaines voies ferrées importantes soient mises hors service au cours de cette période. Infrabel précise attendre l’avis d’urban.brussels.

Belga