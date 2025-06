Infrabel et Stadsbader Rail collaborent au renouvellement de la ligne Hal-Vilvorde

Le ministre fédéral de la Mobilité Jean-Luc Crucke (Les Engagés) a effectué lundi une visite sur le premier tronçon de travaux d’infrastructures, entre la gare d’Evere et Meiser.

Le gestionnaire du réseau ferroviaire Infrabel et l’entreprise de construction Stadsbader Rail ont entamé le renouvellement de la ligne 26 entre Hal et Vilvorde, sur laquelle 13 kilomètres de caténaires doivent être renouvelés d’ici à 2027.

La ligne 26 est la deuxième liaison la plus importante de la région, après la jonction Nord-Midi. Chaque jour, 200 trains circulent sur cette voie. La première phase du projet de renouvellement a débuté samedi dans les zones de Schaerbeek-Formation et de Meiser. Jusqu’au dimanche 6 juillet, les ouvriers seront mobilisés continuellement pour changer les caténaires. Le coût du projet entre Vilvorde et Hal s’élèvera à 11 millions d’euros. Ce projet marque le début du renouvellement du réseau ferroviaire belge. Près de 20% des caténaires ont plus de 60 ans.

Les travaux coûteront au total 700 millions d’euros. Selon Infrabel et le ministre de la Mobilité, ces travaux d’infrastructures bénéficieront à la fois à la mobilité et à l’économie. “Près de 90% de nos voies principales sont équipées de caténaires, ce qui permet aux trains de circuler à l’électricité. Cela s’inscrit dans notre vision durable de la mobilité. Les investissements dans le rail profitent également à l’économie belge, car chaque euro investi représente un investissement de 2,83 euros dans notre économie”, a expliqué Infrabel. “Le rail doit devenir l’épine dorsale de notre mobilité, notamment dans et autour des villes comme Bruxelles”, a appuyé le ministre.

En raison du chantier, aucun train ne circulera entre les gares de Haren et de Bruxelles-Schuman jusqu’au dimanche 6 juillet.

Belga