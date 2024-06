Incendie industriel sur le site de Brucargo : le feu a été circonscrit

Une petite équipe reste sur place en stand-by pour éviter toute reprise de feu, ont rapporté vendredi les pompiers de la zone du Brabant flamand occidental.

L’incendie qui s’est déclaré jeudi dans un entrepôt du site de Brucargo, la partie de l’aéroport de Zaventem dédiée au fret, a été totalement circonscrit. Le périmètre de sécurité a été levé, en accord avec la police.

L’important incendie s’est déclaré jeudi après-midi vers 16h00 dans l’entreprise Gosselin Logistics et s’est propagé rapidement. Les entrepôts et bâtiments d’entreprises environnants ont été évacués par mesure de précaution et un large périmètre de sécurité a été établi. La fumée de l’incendie s’est répandue au-dessus de plusieurs communes. Les autorités de Machelen et de Steenokkerzeel avaient conseillé aux habitants de garder leurs portes et fenêtres fermées. Les pompiers ont eu fort à faire pour lutter contre l’incendie et éviter qu’il touche des bâtiments adjacents. Seul le hangar où le feu s’est déclenché a été presque entièrement ravagé par les flammes.

En début de soirée, le toit du bâtiment de 4.000 mètres carrés s’est effondré. Les efforts des pompiers ont duré une bonne partie de la nuit. Le toit effondré a été dégagé avec l’aide de la protection civile et d’une entreprise spécialisée afin de permettre l’extinction des derniers foyers. Le feu était complètement éteint vers 6h00 et le périmètre de sécurité a pu être levé. La cause de l’incendie, elle, n’a pu encore être établie.

Belga