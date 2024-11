Incendie dans l’ancienne résidence d’Emile Bockstael à Laeken

Aucun blessé n’est à déplorer, mais la toiture et la corniche du bâtiment sont très endommagées, rapportent les pompiers de Bruxelles.

Un incendie s’est déclaré mercredi soir dans un bâtiment classé de l’avenue de la Reine, à Laeken (Bruxelles).

Il s’agit de l’ancienne résidence d’Emile Bockstael, dernier bourgmestre de Laeken entre 1877 et sa mort en 1920. Le bâtiment néoclassique de quatre étages abrite une galerie d’art et des travaux de rénovation y sont en cours. “Peu avant 18 heures, un incendie s’est déclaré au niveau d’une lucarne et s’est propagé à la corniche”, a déclaré Walter Derieuw, porte-parole des pompiers. “Nous avons pu éteindre le feu rapidement, mais beaucoup de choses ont été brisées pour éviter toute flambée. Ensuite, tout a été recouvert à nouveau, de sorte que notre personnel est resté sur place pendant un certain temps”. “Lorsque l’incendie s’est déclaré, il n’y avait personne dans le bâtiment et le résident est arrivé pendant les travaux d’extinction”, poursuit le porte-parole. “Il n’y a pas eu de blessés”.

L’incendie est d’origine accidentelle, selon les pompiers.

Belga – Photo : Pompiers de Bruxelles